In 4 fermi per un turno a Capanne, dirigente dell’Atletico Fucecchio fuori fino al 9

Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare del 25 e 26 gennaio. In Prima Categoria

È stato squalificato per due giornate Massimiliano Albini dell’Orentano.

Falcidiato il Capanne che per un turno rinuncia a Alessio Lamberti, Walter Raffalli, Daniele Giani e Alessio Aurilia, un turno di stop a Filippo Scali e a Gabriele Donati del San Miniato e a Ble della Sanromanese. In Seconda Categoria il dirigente dell’Atletico Fucecchio Massimo Beconcini è stato squalificato fino al 9 febbraio 2020 al quale si aggiunge il calciatore della stessa società Massimiliano Petova.

Un turno di stop a Simone Bucchioni del Ponte a Cappiano. Nel campionato juniores regionale un turno di squalifica è stato inflitto a Gianluca Sollazzi della Cuoiopelli, Luca Sbenaglia e Vittorio Conti della Stella Rossa.

Nel girone D di Seconda Categoria la gara Casallina – Castelfranco verrà giocata a Galluzzo. Nel campionato juniores regionale la partita San Miniato Basso – Stella Rossa verrà disputata a Montopli in Valdarno.