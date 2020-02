Ritorno ai tre punti per Fucecchio e Cuoiopelli

Eccellenza, Fucecchio e Cuoiopelli tornano alla vittoria. Due successi importanti per le formazioni di Collacchioni e di Cipolli.

I bianconeri superano in trasferta la Massese e si rimettono in marcia per una posizione in zona playoff, i conciari superano nello scontro diretto il Castelnuovo in rimonta: la sconfitta avrebbe significato aggancia al penultimo posto in classifica.

Cade invece la seconda della classe, il San Miniato Basso, contro il Tau Calcio.

Cuoiopelli-Castelnuovo 2-1

CUOIOPELLI: Puccini, Nidiaci, Leshi, Montecalvo, Meucci, La Rosa, Niccolai, Caciagli, Bianconi, Pinucci, Bianchi. A disp.: Sollazzi F., Carli, Magnani, Mallardo, Morelli, Moscardi, Sollazzi G. All.: Cipolli



CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Nelli S., Telloli, Biagioni, Pieroni, Lavorini, Casci, Morganti, Nardi, Piacentini, El Hadoui. A disp.: Berlingacci, Coselli, Turri, Galletti, Ghafouri, Valiensi, Bosi, Morelli, Micchi N.. All.: Biggeri



ARBITRO: Martini di Valdarno (Jordan di Firenze e Marconi di Arezzo)

RETI: 38’pt rig. Nardi, 7’st La Rosa, 24’st Bianchi

Massese-Fucecchio 0-2

MASSESE: Baroni, Giomi, Mussi, Di Renzone, Mitrotti, Biserni, Zequiri, Degl’Innocenti, Kthella, Serrago, Materazzi. A disp.: Gatti, Barattini, Imperatrice, Gennuso, Bonni, Marcon, Piscopo, Galloni, Vita. All.: Gassani



FUCECCHIO: Del Bino, Nardi, Papini, Malanchi, Papa, Vallesi, Cenci, Ghelardoni, Rigirozzo, Demi, Sciapi. A disp.: Pellegrini, Lelli, Menichetti, Cirasella, Meacci, Matteoni, Tersigni, Fedeli, Taraj. All.: Collacchioni



ARBITRO: Fiorillo di Lucca (Meraviglia di Pistoia e Veli di Pisa)



RETI: 22’st e 43’st Sciapi

Tau Calcio-San Miniato Basso 2-1

TAU CALCIO: Citti, Frugoli, Battistoni, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Antoni, Gialdini, Mengali, Chianese, Rossi. A disp.: Donati, Magini G., Magini L., Fanani, Maccagnola, Matteoni, Pratesi, Signorini, Riccomini. All.: Cristiani



SAN MINIATO BASSO: Battini, Rossi, Fatticcioni, Borselli, Alderotti, Tafi, Onnis, Marinari, Andreotti, Remedi, Bozzi. A disp.: Cappellini, Accardo, Broccoli, Nigiotti, Veraldi, Bartoli, Pirone, Capriglione, Falleni. All.: Venturini



ARBITRO: Falleni di Livorno (Pignatelli di Viareggio e Corsini di Livorno)

RETI: 37’pt rig. Andreotti, 5’st aut. Andreotti, 11’st Maccagnola