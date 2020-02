Partita d’eccezione per la giovane squadra dilettantistica di basket sanminiatese La Crocetta, che domani sera 5 febbraio al palazzetto dell sport di Ponte a Elsa incontrerà i senesi della Mens Sana, società pluri scudettata che per motivi extra sportivi quest’anno è ripartita dal campionato di Promozione di serie B.

L’appuntamento è alle 21,15, per un evento per certi versi straordinario per gli amanti di questo sport, nel quale si sfideranno una squadra giovanissima e una che, nei suoi oltre novant’anni di vita, ha collezionato dagli anni ’60 in poi in serie A ben 6 scudetti, 3 coppe italia e 6 supercoppe italiane.

La Crocetta, società nata appena due anni fa all’ombra della rocca, è presieduta da Roberto Giglioli e allenata da Andrea Friscia. In campo scenderà con Emanuele Masini, Gianluca Straffi, Vittorio Campigli, Andrea Friscia, Giacomo Riccio, Guido Lotti, Luca campani, Matteo Meoli, Matteo Crisci, Niccolò Pulidori, Gianluca Fabiani.