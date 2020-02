Stella Rossa, Noccoli fuori fino ad aprile

Queste le decisioni in merito alle gare del 1 e 2 febbraio 2020. In Eccellenza una giornata di squalifica a Jacopo Magnani della Cuoiopelli e Francesco Malanchi del Fucecchio.

In Prima Categoria un turno di stop a Filippo Beligni del San Miniato e a Mirko Maccari della Sanromanese. In Seconda Categoria è stato fermato per un turno Davide Paolieri del Castelfranco Calcio. Nel campionato juniores Regionale una giornata di squalifica a Andrea Carli della Cuoiopelli.

Per la Coppa Toscana di Prima Categoria il Capanne affronterà in semifinale il Castiglioncello dovendo rinunciare a Lorenzo Montorzi e Walter Raffalli squalificati per una giornata, il Castiglioncello sarà privo dello squalificato Filippo Donati. In Seconda Categoria è stato respinto il reclamo presentato dalla Stella Rossa in merito alla squalifica inflitta al capitano Andrea Noccoli fino al 30 aprile 2020 nella gara giocata il 12 gennaio con l’Atletico Fucecchio.

La commissione giudicante non ha giudicato sproposita la sanzione come aveva richiesto la società. E’ stato ritenuto il periodo di squalifica proporzionato allo svolgersi dei fatti.