Basket, Santo Stefano prepara la gara contro la Folgore Fucecchio

“Occorre preparare con massima attenzione questo appuntamento. Allenarsi è l’unico vero e proprio antidoto per fare una bella gara contro i biancoverdi. Chissà che i ragazzi, anche grazie a questo, non facciano una bella sorpresa”. Santo Stefano basket si prepara ad affrontare la Folgore Fucecchio, dopo la netta vittoria a Legnaia.

Adesso è prevista una sosta “che diventa utile – spiegano dalla società – per recuperare in vista di una gara contro una sfidante sulla carta proibitiva. Si tratta della capolista Folgore Fucecchio, imbattuta nel girone di ritorno e avanti di quattro punti su Santo Stefano (22). All’andata fu una gara senza storia: l’attuale capolista si impose con ben 40 punti di distacco sui campigiani”.

Tecnicamente i campigiani soffrono ancora di momenti bui, nei quali non riescono a mettere in campo quella forza necessaria per essere sicuri di imporre il proprio gioco e di conseguenza si ritrovano ad arrancare su terreni non loro. Miglioramenti apprezzabili in difesa.