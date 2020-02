Giudice sportivo, un altro punto di penalizzazione all’Orentano

Queste le decisioni del giudice sportivo relative alle gare di sabato (8 febbraio) e domenica.

In Prima Categoria in merito alla gara Marginone-Orentano sospesa al 14′ del secondo tempo sul punteggio di 4-0 per il Marginone poiché l’Orentano sul terreno di gioco non aveva più in numero minimo regolamentare di calciatori per continuare la gara.

Il giudice sportivo ha deciso di confermare il risultato acquisito sul campo, infliggendo un punto di penalizzazione in classifica all’Orentano.

Tra i calciatori un turno di stop a Brando Garzelli della Sanromanese. In Seconda Categoria sono stati squalificati per una giornata Simone Bucchioni e Luca D’Ambrosio del Ponte a Cappiano, Mattia Ballanti e Kevin Fili dell’Atletico Fucecchio, Yassine Mazroui del Castelfranco.

Nel campionato juniores Regionale un turno di stop a Gabriele Cenci della Stella Rossa e a Niccolò Mallardo della Cuoiopelli.

Nel girone D di Seconda Categoria la gara Casellina – Ponte a Cappiano verrà disputata a Galluzzo. Nel girone A del campionato juniores Cuoiopelli – Montelupo verrà giocata al Libero Masini.

Nel girone D San Miniato Basso – Fratres Perignano si svolgerà a Montopoli in Valdarno.