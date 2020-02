Sorride il Fucecchio con doppio Sciapi

Risultati dal diverso significato per le formazioni del comprensorio del Cuoio in Eccellenza. Buon punto quello della Cuoiopelli a Camaiore per continuare a credere nell’obiettivo salvezza.

Perde l’occasione per il sorpasso e anche per avvicinare il Pro Livorno capolista il San Miniato Basso, comunque indenne con i Fratres Perignano.

Fucecchio da tre punti grazie a un ritrovato Sciapi con la Pontremolese. L’obiettivo di raggiungere i playoff è ancora vivo.

Camaiore – Cuoiopelli 0-0

CAMAIORE: Barsottini, Contipelli, Barsotti, Ceciarini, Arnaldi, Fiale, Nardini, D’Antongiovanni, Pegollo, Viola, Morelli. A disp.: Ferraiuolo, Benedetti, Ghilarducci, Bresciani, Orlandi, Nardini, Mancini, D’Alessandro, Tonazzini. All.: Moriani

CUOIOPELLI: Puccini, Anichini, Leshi, Montecalvo, Mancini, La Rosa, Niccolai, Caciagli, Bianchi, Pinucci, Carli. A disp.: Sollazzi F., Baeza, Bianconi, Magnani, Mallardo, Meucci, Morelli, Moscardi, Nidiaci. All.: Giglioli

ARBITRO: Ammannati di Firenze (Ginanneschi di Grosseto e Burimi di Prato)

Fratres Perignano – San Miniato Basso 0-0

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Lucarelli, Piletti, Gamba, Genovali, Aliotta, Kavtaradze, Filippi, Fiaschi, Remedi, Kouko. A disp.: Puccioni, Martini, Bani, Gemignani, Pinna, Igbineweka, Filippeschi, Cannas, Boldrini. All.: Ticciati

SAN MINIATO BASSO: Battini, Accardo, Bozzi, Borselli, Alderotti, Tafi, Onnis, Marinari, Andreotti, Remedi, Pirone. A disp.: Cappellini, Rossi, Broccoli, Nigiotti, Veraldi, Bartoli, D’Angelo, Capriglione, Falleni. All.: Venturini

ARBITRO: Martini del Valdarno (Alfieri di Prato e Cilia di Firenze)

Fucecchio – Pontremolese 2-1

FUCECCHIO: Del Bino, Papini, Menichetti, Malanchi, Papa, Vallesi, Cenci, Ghelardoni, Taraj, Demi, Sciapi. A disp.: Pellegrini, Nardi, Lelli, Meacci, Cirasella, Mazzanti, Matteoni, Paccagnini, Rigirozzo. All.: Collacchioni

PONTREMOLESE: Santini, Cargioli, Giannantoni, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Posenato, Bondielli, Corvi, D Angelo, Cattani. A disp.: Menchini, Crispi, Gabrielli, Lecchini, De Cillis, Nardini, Vatteroni, Menichetti, Berzolla. All.: Bracaloni

ARBITRO: Ravara del Valdarno (Kadir di Prato ed El Mouine di Pistoia)

RETI: 6’pt e 23’pt Sciapi, 45’st Posenato