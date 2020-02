Tribune piene, record italiani battuti e tanto tifo per gli oltre 70 atleti scesi in acqua oggi (16 febbraio) per la nona edizione dei campionati regionali di nuoto paralimpico organizzati dalle federazioni Finp e Fisdir.

Alla piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno poco dopo le 18, in perfetto orario sulla tabella di marcia, anche un momento commuovente durante la staffetta commemorativa per l’operatore Alessandro Carli e l’atleta Mirlo Volpini, recentemente scomparsi.

