“Il campionato dipende da Pro Livorno e Fucecchio, dobbiamo farci trovare pronti”

Fuori dal recinto spogliatoi bisogna attendere che gli animi e le tensioni si stemperino. Quando le acque si sono fermate aspettiamo l’uscita alla spicciolata di Fratres Perignano e San Miniato Basso, per raggiungere al volo Luca Venturini, che esordisce: “E’ stata una gara equilibrata, ci poteva stare tutto. Oggi i reparti difensivi nei due schieramenti hanno prevalso su quelli offensivi. Un paio di palle gol le abbiamo avute noi e un paio le hanno avute loro”.

E’ vero che le difese hanno concesso poco, ma a noi la prova di Borselli e Marinari è apparsa maiuscola.

“Per noi sono due grandi giocatori che fanno parte della nostra ossatura”.

Dopo un ottimo primo tempo, nella seconda frazione non vi siete confermati sugli stessi livelli.

“Non sono d’accordo. La gara ha vissuto di momenti, in alcuni frangenti meglio noi in altri meglio loro. Sono situazioni inspiegabili, dipende come va il gioco. C’abbiamo provato tutte e due ed è uscito questo risultato. Pirone e Andreotti hanno dato tutto quello che avevano”.

In una giornata in cui nessuno si è mosso tranne il Tau, avete neutralizzato una bella insidia.

“L’importante è che alla luce dei risultati di oggi, le posizioni sono rimaste invariate. Da qui alla fine ci attendono sette finali, speriamo di mantenere una media alta”.

La Pro Livorno nei prossimi due turni riceve prima il Fucecchio e poi voi.

“Il campionato dipende solo da loro, noi dovremo farci trovare pronti a un eventuale loro regalo, noi dovremo determinare il nostro futuro nella maniera più possibile”.