L’Etrusca Basket San Miniato debutta nell’olimpo della Coppa Italia di serie B e A2 stagione 2019-2020. Oggi 18 febbraio la presentazione, con i capitani e i direttori sportivi delle otto migliori squadre dei quattro gironi di B nazionale, in rappresentanza delle squadre che si affronteranno a Ravenna nel weekend dal 6 all’8 marzo.

Per la prima volta nella sua storia, la maglia biancorossa sarà in bella mostra tra quelle delle migliori squadre del panorama della B nazionale. Il capitano di San Miniato Alberto Benites è stato chiamato a presentare la sfida di venerdì 6 marzo contro la Janus Fabriano, al fianco del capitano della squadra marchigiana, il toscano Francesco Fratto.

“Mi riempie di gioia e soddisfazione – ha detto – essere seduto tra i migliori giocatori della serie B e della serie A2. E’ un risultato storico e un traguardo che ognuno di noi sogna di raggiungere fin da inizio stagione, e poterlo vivere, anche in rappresentanza del mio super gruppo mi riempie di orgoglio. Vogliamo essere di esempio per tutto il nostro movimento, facendo capire ai giovani quanto è importante il sacrificio e il lavoro settimanale in palestra, quel lavoro e quel sacrificio che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato”.