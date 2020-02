Play off e out, in Eccellenza servono gli spareggi

Il Comitato Regionale ha stabilito le date di playoff e playout. In Eccellenza senza necessità di spareggi per determinare la vincente del campionato, le semifinali tra la seconda e la quinta e tra la terza e la quarta si giocheranno in gara unica sabato 11 aprile.

La finale è in programma domenica 19 aprile in campo neutro. Se ci fosse l’eventualità di spareggio per stabilire la squadra promossa in Serie D verrebbe giocato sabato 11 aprile. Le semifinali verrebbero spostate a domenica 19 aprile e la finalissima in campo neutro mercoledì 22 aprile. Per i playout senza necessità di spareggio.

Domenica 19 aprile si giocherà la gara unica tra la dodicesima e la quindicesima e tra la tredicesima e la quattordicesima in casa della meglio classificata. In caso di spareggio per determinare la retrocessione diretta sabato 11 aprile si giocherà la gara unica e in campo neutro, slitterebbero a domenica 19 aprile gli spareggi in gara unica in casa della meglio classificata.

In merito alle gare di sabato 15 e domenica 16 febbraio sono state adottate le seguenti decisioni. In Eccellenza il Fucecchio si presenterà in casa della capolista Pro Livorno dovendo rinunciare a Lorenzo Vallesi, Giacomo Menichetti e Eneri Traja tutti squalificati per un turno. In Prima Categoria una giornata di stop a Ronny Mucciaccito del San Miniato e a Mattia Giannetti dello Staffoli.

In Seconda Categoria una giornata di stop per Pietro Donati dell’Atletico Fucecchio. Nel campionato juniores Regionale è stato fermato per una giornata Leonardo Alderotti della Cuoiopelli. La semifinale di Coppa Toscana di Prima Categoria Castiglioncello – Capanne si giocherà mercoledì 26 febbraio alle ore 15 a Rosignano Solvay.