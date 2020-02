Impresa del Fucecchio: violato il campo della capolista Pro Livorno

Eccellenza, giornata complessivamente positiva per le formazioni del comprensorio. La Cuoiopelli conquista con la Massese in rimonta e in extremis tre fondamentali punti per la salvezza.

Vittoria per avvicinare quota playoff, ma soprattutto che fa morale perché confezionata sul campo della capolista Pro Livorno, per il Fucecchio con i gol di Demi e il calcio di rigore di Sciapi.

Nel giorno della caduta della prima della classe non ne approfitta in San Miniato Basso: non basta il gol lampo di Pirone. Frati pareggia per il Cascina.

Cuoiopelli-Massese 2-1

CUOIOPELLI: Puccini, Anichini, Leshi, Montecalvo, Mancini, La Rosa, Niccolai, Caciagli, Bianchi, Pinucci, Carli. A disp.: Sollazzi F., Bianconi, Gargini, Magnani, Meucci, Morelli, Moscardi, Nidiaci. All.: Cipolli



MASSESE: Giannelli, Di Renzone, Mussi, Mitrotti, Benedini, Materazzi, Zequiri, Marcon, Degl Innocenti, Serrago, Galloni. A disp.: Giacobbe, Giomi, Bonni, Imperatrice, Piscopo, Biserni, Kthella, Manfredi F., Gori. All.: Gassani



ARBITRO: Giordano di Grosseto (Pignatelli di Viareggio e Corsini di Livorno)



RETI: 18’st rig. Serrago, 30’st Bianchi, 47’st La Rosa

Prolivorno Sorgenti-Fucecchio 0-2

PROLIVORNO SORGENTI: Blundo, Petri, Grossi, Falleni, Carani, Bulli, Filippi, Costanzo, Granito, Angiolini, Rossi. A disp.: Vozza, Del Corona, Salemmo, Bartorelli, Solimano, Sainati, Santagata, Matteoli, Casalini. All.: Niccolai



FUCECCHIO: Del Bino, Meacci, Ghelardoni, Lelli, Demi, Paccagnini, Sciapi, Nardi, Cenci, Malanchi, Papa. A disp.: Pellegrini, Rigirozzo, Banchi, Fedeli, Hysa, Tersigni, Mazzanti, Cirasella. All.: Collacchioni



ARBITRO: Patanè di Carrara (Gallà di Pistoia e Bertani di Pisa)



RETI: 35’pt Demi, 10’st rig. Sciapi

San Miniato Basso-Cascina 1-1

SAN MINIATO BASSO: Battini, Accardo, Bozzi, Borselli, Alderotti, Tafi, Onnis, Marinari, Andreotti, Remedi, Pirone. A disp.: Cappellini, Rossi, Broccoli, Nigiotti, Veraldi, Bartoli, Capriglione, Falleni, Freschi. All.: Venturini

CASCINA: Gambini, Bonfigli, Giari, Naldini, Fatticcioni, Marianelli ., Scaramelli, Susini, Palaj, Giudici, Frati. A disp.: Scolari, Spella, Castellacci, Menichetti, Neri, Credendino, Melani, Folegnani, Andolfi. All.: Polzella

ARBITRO: Moretti di Como (Pacheco e Jordan di Firenze)



RETI: 3’pt Pirone, 36’pt Frati