Ciclismo, apertura di stagione a Fucecchio: a Marchiori il Gp La Torre

Grande successo di partecipazione (153 gli iscritti) e di pubblico per la 58esima edizione del Gran Premio La Torre di ciclismo a Fucecchio, seconda gara dell’anno della stagione dell’elite under 23.

Come nella Firenze – Empoli di sabato anche a Fucecchio ha vinto Leonardo Marchiori della Ntt Continental Cycling Team, che ha iniziato la stagione da velocista come meglio non poteva andare.

Arrivo in volata al termine della prova su 100 chilometri percorsi alla media di oltre 42 chilometri all’ora. Marchiori ha superato Michele Gazzoli del Team Colpack, ex campione d’Europa e Tommaso Nencini della Mastromarco Sensi Nibali.

Foto ufficiale Valerio Pagni da www.italiaciclismo.it