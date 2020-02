Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. Il sesto Trofeo interregionale Aics Mirko & Michela di pattinaggio artistico organizzato dalla polisportiva Stella Rossa di Castelfranco di Sotto, ha portato a Fucecchio tanti atleti con le proprie famiglie e ha contribuito all’Associazione italiana contro leucemie e linfomi, alla quale è stato devoluto parte del ricavato del torneo.

L’evento sportivo, quest’anno a livello interregionale, è stato possibile grazie all’impegno della società, in particolare di Sergio Fasano in collaborazione con il Comitato Aics di Pisa e il patrocinio del comune di Fucecchio. Hanno partecipato più di 180 atleti provenienti in buona parte della regione Toscana ma anche da fuori, suddivise in squadre per un totale di oltre 40 e hanno dato così vita a due giorni di sport, amicizia e solidarietà.

Oltre ai premi dati ad ogni categoria, il trofeo finale ha visto salire sul gradino più alto del podio una squadra della società Skating Academy di Pisa, al secondo posto Gatto Verde di Calcinaia e medaglia di bronzo alla Stella Rossa. A fine serata hanno partecipato alle premiazioni il vice presidente nazionale Aics Maurizio Toccafondi, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore alla Cultura del comune di Fucecchio Daniele Cei.