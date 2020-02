Giudice sportivo, i provvedimenti delle ultime due giornate

Relativamente alle gare dei 22 e 23 febbraio 2020 il giudice sportivo in merito alle squadre del comprensorio ha assunto alcuni provvedimenti. In Prima Categoria una giornata di squalifica a Stefano Fogli del Capanne a Matteo Telleschi della Sanromanese e a Mattia Perna dello Staffoli.

In Seconda Categoria un turno di stop a Attilio Masha del Castelfranco, Luca Mannucci della Stella Rossa. Nel campionato juniores regionale, è stato squalificato per due gare Duccio Testai della Stella Rossa al quale si aggiunge per una gara il compagno di squadra Giovanni Zito.

Nel campionato juniores regionale, la gara Armando Picchi – Stella Rossa si giocherà al campo privato “A” a Antignano a località Banditella a Livorno, San Miniato Basso – San Quirico verrà disputata a Montopoli Valdarno.