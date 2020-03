Tris playoff per il Fucecchio. Cuoiopelli, pesante ko

Calcio di Eccellenza, sorride il Fucecchio che travolge il Castelfiorentino e vede una posizione per la post season.

Non riapre invece il campionato il San Miniato Basso, travolto in casa della capolista Pro Livorno. Pesantissimo il ko della Cuoiopelli, in ottica salvezza, sul campo del Montecatini.

Fucecchio-Castelfiorentino 3-0

FUCECCHIO: Del Bino, Lelli, Nardi, Malanchi, Papa, Vallesi, Cenci, Ghelardoni, Paccagnini, Demi, Sciapi. A disp.: Pellegrini, Hysa, Mazzanti, Cirasella, Meacci, Tersigni, Taraj, Fedeli, Rigirozzo. All.: Collacchioni



CASTELFIORENTINO: Chiarugi, Sarti G., Vecchiarelli, Bedini, Olivieri, Campatelli, Anichini, Zanaj, Imbrenda, Fagni, Pecchioli. A disp.: Orsini, Sarti M., Bagnoli, Bindocci, Nieri, Nidiaci, Di Biase, Manganiello F., Ulivieri. All.: Arcadio



ARBITRO: Barone di Pisa (Lembo del Valdarno e Pinelli di Carrara)



RETI: 18’pt e 42’st Sciapi, 19’pt Paccagnini

Pro Livorno Sorgenti-San Miniato Basso 4-0

PROLIVORNO SORGENTI: Blundo, Solimano, Petri, Carani, Salemmo, Filippi, Brizzi, Costanzo, Granito, Casalini, Rossi. A disp.: Vozza, Del Corona, Falleni, Bartorelli, Grossi, Santagata, Bulli, Matteoli, Angiolini. All.: Niccolai

SAN MINIATO BASSO: Battini, Accardo, Bozzi, Borselli, Alderotti, Tafi, Onnis, Marinari, Andreotti, Remedi, Pirone. A disp.: Cappellini, Rossi, Broccoli, Nigiotti, Veraldi, Bicchieri, Capriglione, Freschi. All.: Venturini



ARBITRO: Majrani di Firenze (Meraviglia di Pistoia e Perlamagna di Carrara)



RETI: 35’pt e 5’st Costanzo, 1’st Granito, 42’st Rossi

Valdinievole Montecatini-Cuoiopelli 2-1

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Bellini, Martinelli, Cinquini, Di Nardo, Falivena, Ghelardoni, Benvenuti D., Francesconi, Tempesti, Chiaramonti, Moustafa. A disp.: Tonarelli, Ghimenti, Malih, Isola, Cardarelli, Diomande, Maiorana, Zaccaria, Baldasseroni. All.: Marselli



CUOIOPELLI: Puccini, Anichini, Magnani, Mancini, Meucci, La Rosa, Niccolai, Caciagli, Bianchi, Montecalvo, Pinucci. A disp.: Sollazzi F., Bianconi, Carli, Chesi, Gargini, Leshi, Morelli, Moscardi, Nidiaci. All.: Cipolli.



ARBITRO: Cortese di Bologna (Scipione di Firenze e Kadir di Prato)



RETI: 5’pt Bianchi, 38’pt Tempesti, 40’st Chiaramonti