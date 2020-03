Tuttocuoio non concede il bis: ko in casa con Albalonga

Tuttocuoio-Albalonga 0-2

TUTTOCUOIO: Prisco, Muratore, Bertolucci, Diolaiti, Visibelli, Gautieri, Wagner, Fino, Pedalino, Speziale, Caselli. A disp.: Giannangeli, Russo, Ercoli, De Carlo, Ba, Mella, Lepri, Molinaro, Benericetti. All.: Tazzioli.

ALBALONGA: Frasca, Del Prete, Pace, Sevieri, Santoni, Sossai, Succi, Di Cairano, Cardillo, Louzada De Silva, Bosi. A disp.: Di Biasio, Karas, Capogna, Valentini, Paolelli, Magliocchetti, Di Vico, Barbarossa, Casimirri. All.: Venturi.

ARBITRO: Giacometti di Gubbio (Morotti e Taverna di Bergamo)

RETI: 3’st Pace, 27’st Cardillo

Dura poco la soddisfazione per la prima vittoria in campionato in casa Tuttocuoio. L’undici di Tazzioli esce sconfitto in casa dall’Albalonga.

Primo tempo equilibrato e senza vincitori, nella ripresa Pace interrompe l’equilibrio a favore dei laziali che arrotondano con Cardillo senza che i neroverdi riescano a invertire la rotta del match.

La salvezza in campionato è affare sempre più difficile.