Tuttocuoio ko nel test a porte chiuse con Pontedera

Non si è fermato, nonostante l’emergenza coronavirus, il Tuttocuoio di mister Fabrizio Tazzioli. I neroverdi di serie D ieri (6 marzo) hanno effettuato un allemanento a porte chiuse contro il Pontedera, formazione nelle zone alte della classifica in serie C.

Hanno vinto i granata per 4-1 ma è stato il Tuttocuoio a passare in vantaggio con Ercoli, poi è arrivato il poker pontederese con gol di Tommasini nel primo tempo e di Bernardini, Visconti e Giuliani nella ripresa.