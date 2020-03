Calcio dilettanti e giovanile, annullate tutte le manifestazioni post campionato

Prime cancellazioni ufficiali di manifestazioni per il comitato regionale toscano della Lega Nazionale Dilettanti.

Per il protrarsi dell’emergenza coronavirus e in attesa di capire se i campionati di calcio potranno riprendere è stato ufficializzato l’annullamento di gran parte delle manifestazioni post campionato.

Non si disputeranno, infatti, la Supercoppa di Eccellenza e di Promozione, la Supercoppa Juniores, Allievi e Giovanissimi, i tornei regionali Allievi, Juniores e Giovanissimi, Allievi A (per prime classificate), Allievi A (da seconda a quarta classificata), il trofeo Cerbai, la Cppa Toscana Under 15 e under 17 femminile, la Coppa Toscana di Promozione Femminile, la Festa del Pulcino all’Isola d’Elba, le feste provinciali e regionali delle attività di base, la Coppa Regionale di serie C2, serie D e under 21 di calcio a cinque.

Stop anche al trofeo Orlandi per rappresentative provinciali Allievi B e Giovanissimi B che stava quasi per terminare la sua fase di qualificazione.