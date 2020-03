Basket, dichiarati conclusi i campionati

La Federazione Italiana Pallacanestro, nella persona del presidente federale Gianni Petrucci, ha dichiarato conclusi tutti i campionati regionali, in quanto ad oggi non sussistono i presupposti per portare avanti le varie competizioni agonistiche. Sono conclusi, quindi, tutti i campionati giovanili nazionali e regionali, maschili e femminili, il campionato di promozione maschile e il campionato di serie C femminile.

L’Etrusca Basket San Miniato “prende atto di questa decisione e auspica quanto prima la possibilità della ripresa degli allenamenti, con la speranza che si possano verificare al più presto le possibilità di riprendere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni delle autorità competenti”.