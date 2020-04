“Orgogliosi del mondo Etrusca”, la stagione chiude per il coronavirus

“Ripartiremo pedalando in salita tra mille difficoltà con lo stesso spirito di sacrificio che ci ha permesso in questi anni di costruire un movimento sportivo che a dir poco è fantastico”. Così l’Etrusca Basket San Miniato si saluta, dopo l’ufficialità: la stagione della serie B si chiude. Dalla testa della classifica, in una stagione straordinaria, che ha visto la squadra anche in finale di Coppa Italia.

L’ufficialità dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla Lega Nazionale Pallacanestro conferma il timore che il ritorno in campo, per questa stagione, è impossibile. “Maledetto coronavirus” è il commento del vicepresidente Angelo Capozio che ricorda “dall’ultima volta che dovevamo giocare a porte chiuse, il 29 febbraio con Torrenova, la situazione sanitaria in Italia è precipitata e oggi, nonostante varie videoconferenze in Lega e in Federazione, non ci sono più le condizioni per la ripresa del campionato”.

Che lui “L’ho sempre vista quasi impossibile, anche perché l’emergenza non terminerà a breve e anche una volta superato il picco dei contagi la libertà di movimento sarà rilasciata gradualmente e non consentirà all’improvviso il ritorno alla ‘normalità’, evento aggi tanto atteso. Tutto questo però non ci deve togliere dalla mente le bellissime immagini vissute in questo scorcio di campionato: il meraviglioso lavoro fatto da coach Barsotti insieme al suo staff Miniati, Carlotti, Latini, Miotti, Scorzoso e alle eccezionali vittorie sul parquet di San Miniato, i risultati di classifica, l’accesso alla Coppa Italia, le bellissime vittorie in terra piemontese e soprattutto in trinacria, con episodi di grande affetto e simpatia del ‘mondo Etrusca’ come l’offerta degli arancini all’aeroporto di Palermo e il canto di vittoria effettuato dall’equipaggio e da tutti i passeggeri sul volo di ritorno della Ryanair. Questo ‘maledetto virus’ non deve sbiadire i bellissimi ricordi dei successi delle ‘bimbe’ di coach Pugi che hanno giocato partite bellissime, non ci deve far dimenticare i successi delle giovanili di coach Regoli e di coach Ierardi e di tutti gli altri preziosissimi collaboratori: Bacchi, Gattari, Petrolini, Cervigni. Sinceramente noi siamo orgogliosi del mondo Etrusca, orgogliosi dei nostri allenatori, orgogliosi dei nostri ragazzi, orgogliosi dei nostri stupendi tifosi e sostenitori”.