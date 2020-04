Una Champions League, uno scudetto e una Supercoppa raccolti in ben 5 campionati di serie A1. Adesso, a 23 anni, Carlotta Cambi (qui) può tornare a casa. Non a Montopoli Valdarno, ma a Firenze, per aggiungere altri trofei e altre esperienze alla sua bacheca.

Carlotta, infatti, ha firmato per due anni con Azzurra Volley San Casciano, dopo qualche stagione in giro per tutto il centro Italia. Con lo sport ancora fermo, ha un po’ di tempo per organizzarsi e anche per fare qualche strappo alla dieta con la cucina di casa, forse. In attesa di vestire la nuova maglia de La Bisonte Firenze, con il numero 3.