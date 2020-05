Prima Categoria, Casini choc: “Lascio l’Orentano”

“Lascio l’Orentano”. Con queste parole secche, Alessandro Casini illustra il suo pensiero.

“Tra le ipotesi che si fanno in base all’esito di questa stagione calcistica interrotta dal Covid – dice il patron della società castelfranchese – c’è la possibilità che la Federazione decida di chiudere il campionato decretando la promozione delle prime due in classifica in ogni girone, senza alcuna retrocessione. Quindi chi è disposto a fare calcio ad Orentano può farsi avanti senza problemi. Questa è una società dove non ci sono debiti. Potevo lasciare tutto a dicembre, ma ho tirato avanti con l’ingresso di alcune persone in società. A febbraio qualcuno di coloro che erano subentrati, non ha mantenuti gli impegni che si era assunto, avrei portare al termine la stagione con i ragazzi”.

Le ha provate di tutte pur di portare avanti la società

“Ad inizio di aprile mi sono sopraggiunti problemi di salute. In questo periodo c’è da mettere in conto i problemi legati alla ripresa del lavoro nelle concerie. Chiunque è disposto a trattare per prendere in mano le redini dell’Orentano con me trova una porta aperta”.

Non è bastato l’aiuto dei nuovi soci avvenuto a dicembre

“Non voglio fare nomi perche è antipatico dirlo. Qualcuno si è rivelato all’altezza e qualche altro no. Non c’è stato un cambio generazionale, questa è stata una società composta sempre da persone anziane. Per portare avanti questa avventura ho sacrificato la famiglia, voglio ringraziare la segretaria, la signora che si è occupata della lavanderia e quella che si preoccupava del magazzino”

Poi, visibilmente rotto dall’emozione, conclude: “Se si fa avanti qualcuno bene, altrimenti il calcio ad Orentano muore. Soldi a giro con questa pandemia non ce ne sono più. Mancano le risorse”.