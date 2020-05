Ufficiale lo stop alla stagione del calcio dilettanti e giovanile

Calcio dilettanti e giovanile, è stop definitivo alla stagione. Questo è quanto emerso dal Consiglio Federale di oggi della Figc e che sarà ratificato venerdì (22 maggio) dall’assemblea della Lega Nazionale Dilettanti.

Si giocherà, se le condizioni dell’emergenza Covid non cambieranno, in serie A, B e C fino alla conclusione della stagione. La Lega di serie C aveva dato parere contrario alla ripartenza e aveva presentato sul tavolo la proposta di garantire la promozione delle prime tre al momento dello stop e della migliore terza, bloccando le retrocessioni.