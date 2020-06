Buhne nuovo allenatore del Romaiano per la Terza Categoria

Massimiliano Buhne è il nuovo allenatore della prima squadra del Romaiano, che il prossimo anno disputerà ancora il campionato di Terza Categoria. Subentra a Luca Bagnoli.

Buhne ha una lunga esperienza calcistica come dirigente e poi come viceallenatore nelle giovanili del San Miniato Basso. Nel giugno del 2013 fu chiamato dal direttore Luigi Palumbo (attuale direttore della Larcianese) a guidare la squadra allievi per un torneo internazionale molto importante a Villeneuve Lez Avignon , riuscì a portare i suoi ragazzi sul podio, classificandosi secondo. Grazie a questa bella esperienza, ottenne l’incarico di allenatore ufficiale e per quattro anni ha guidato il team allievi del San Minato Basso.

Terminata quest’avventura è passato ad allenare le prime squadre, iniziando il progetto a San Pierino, riuscendo subito nel primo anno d’incarico a centrare un prestigioso piazzamento nei playoff. Nel dicembre 2019 però la sua esperienza fucecchiese si conclude con le dimissioni a causa di alcune divergenze tecniche con la dirigenza, chiudendo con il San Pierino con il 63 per cento di partite chiuse da imbattuto. L’anno prossimo metterà la sua esperienza a disposizione del Romaiano.