Andrea Favilli, dall’Under 21 alla Nazionale Maggiore il prossimo step?

Un pisano alla ribalta e quel ruolo da centravanti che tanto ricorda, ma solo per alcune movenze Bobo Vieri, anch’egli passato dalla società nerazzurra agli inizi della sua carriera. Molta sfortuna, con tanti problemi fisici che ne hanno condizionato fino a questo momento la crescita e il rendimento. Ora, però, vuole tornare ad essere quella promessa in cui la Juventus ha dimostrato di credere e non poco.

Stiamo parlando di Andrea Favilli, una prima punta che riesce ad abbinare chiaramente doti fisiche importanti con un’agilità non comune. Infatti, nel caso in cui fosse necessario, nonostante la sua stazza fisica porti a pensare il contrario, può essere utilizzato anche da seconda punta. Spalle alla porta, però, riesce a dare un ottimo contributo, facendo salire la squadra, anche se ha i suoi punti di forza nel sinistro e nel colpo di testa.

Tanti guai fisici: ora, Favilli vuole presenze e gol con il Genoa!

Andrea ha dovuto fronteggiare, in questi anni, non solo tanti incidenti dal punto di vista fisico, ma anche una personalità non indifferente, con un carattere molto forte, che l’ha spesso portato a qualche cartellino giallo di troppo. Non ha avuto molti dubbi su di lui la Juventus che, nel gennaio di cinque anni fa, prima lo prende in prestito per 18 mesi dal Livorno, inserendolo nella squadra Primavera dove Favilli segnerà ben 22 reti in 45 presenze. Con il passare del tempo, il giovane attaccante finisce stabilmente ad allenarsi con la prima squadra guidata da Max Allegri, che lo lancia per il debutto nella massima serie nel mese di febbraio del 2016, a nemmeno 19 anni compiuti.

Una volta terminata la stagione, però, Juve e Livorno non riescono a trovare un’intesa per il riscatto di Favilli, che torna quindi in Toscana, pronto per una nuova avventura in prestito, stavolta con la maglia dell’Ascoli, in Serie B, che decide a fine stagione di riscattarla per 3 milioni di euro. Nel 2017, dopo un avvio di campionato notevole, ecco il primo grande guaio dal punto di vista fisico, con la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, che lo costringe a continuare la stagione ai box.

Nel 2018 il ritorno nelle fila della Juventus, che lo gira in prestito oneroso al Genoa, con cui colleziona solamente 6 presenze, per colpa dei tanti guai fisici che lo hanno tormentato nel corso della stagione. Il 9 gennaio 2020 arriva la prima, liberatoria, rete con il Genoa, in Coppa Italia. Quest’ultimo trofeo, tra l’altro, è uno dei più seguiti dagli appassionati di scommesse calcio , visto che porta spesso a qualche sorpresa e risultato inaspettato, che può portare in dote vincite di tutto rispetto. Poi, la pandemia che ha bloccato tutto nel momento in cui Favilli era pronto a riprendersi con gli interessi quella che la malasorte gli aveva tolto.

E se l’obiettivo diventasse la Nazionale di Roberto Mancini?

Ora, l’obiettivo, è diventato quello di trovare continuità, di presenze, e di rendimento, per poter impressionare il più possibile Roberto Mancini. Difficile trovare spazio nelle convocazioni per l’Europeo, ma se riuscirà a stare bene dal punto di vista fisico, potrebbe essere di sicuro uno dei centravanti della Nazionale del futuro.