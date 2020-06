Kemas Lamipel Santa Croce, preso lo schiacciatore Paolo Luigi Di Silvestre

Primo colpo di volleymercato per la Kemas Lamipel Santa Croce.

È Paolo Luigi Di Silvestre, schiacciatore classe 1998 di proprietà di Civitanova e con alle spalle già esperienze significative in A2 e A3. Nonostante la giovane età, cresciuto nelle giovanili della Lube” ha messo in mostra le sue doti con la maglia della GoldenPlast Potenza Picena nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019, quest’ultima culminata con la finale playoff per la A2 giocata e persa proprio contro la Kemas Lamipel trascinata di Lyutskanov e Snippe.

Nell’ultima stagione Di Silvestre, con i gradi di capitano, ha messo a terra quasi 20 punti di media in A3 sempre con la maglia della GoldenPlast, consacrandosi tra i migliori schiacciatori-ricevitori della categoria e guadagnandosi proprio la chiamata dei Lupi.

Giocatore esplosivo e dal braccio pesante (molto bravo anche nel beach volley), il nuovo posto quattro della Kemas Lamipel sa destreggiarsi bene anche dalla linea del servizio e a muro, difendendosi egregiamente pure in fase di ricezione: per lui anche diverse presenze con le nazionali giovanili italiane, culminate con i mondiali under 21 del 2017 in Repubblica Ceca.

Il suo annuncio è il primo da parte della società biancorossa, molto impegnata a valutare tutte le varie opzioni presenti sul mercato: le difficoltà generali figlie della pandemia di Covid 19 che ha colpito l’intero pianeta hanno costretto anche i Lupi a muoversi guardinghi e senza fare passi affrettati e non attentamente ponderati. Ma con la passione e la competenza di sempre si è arrivati a questo importante annuncio.