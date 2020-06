Calcio, Collacchioni resta al Fucecchio

Lorenzo Collacchioni, sarà ancora l’allenatore del Fucecchio per la stagione calcistica 2020-21. Nessuno aveva messo in discussione il suo operato, la promozione alla guida della prima squadra arrivata dopo l’ottimo campionato con la juniores dello scorso anno.

L’ottimo lavoro svolto aveva fatto si che le richieste all’ex difensore della Pistoiese non fossero mancate. Collacchioni per grande soddisfazione del ds Paolo Banchi e dei vertici societari in primis Luca Lazzeri, ha deciso di continuare la sua avventura sulla panchina bianconera.

In una stagione nella quale l’inserimento dei giovani è stato affrettato dai vari infortuni che hanno fatto da cornice alla stagione del Fucecchio i vari Rigirozzo, Lenci, Cenci, Malanchi hanno avuto il modo di poter dimostrare il loro valore. Il direttore Banchi aveva definito Lorenzo Collacchioni, un valore aggiunto e ha deciso di continuare. La stoffa c’è ed è di alta qualità.