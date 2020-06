Tuttocuoio, Coia riparte dalle certezze: Chiti confermato

Dovremo attendere la prima decade di luglio per conoscere il destino del Tuttocuoio. La presidente Paola Coia dovrà presentare doppia domanda d’iscrizione, all’Eccellenza Toscana e in Serie D, sperando di essere ripescata.

Nell’annata in cui l’emergenza ha cancellato molte certezze, vedremo anche quante squadre abbasseranno la saracinesca per il covid. Il massimo esponente pontaegolese è attivo sul mercato per voltare pagina dopo un’annata disastrosa. E’ Filippo Chiti il primo confermato in casa neroverde, per il classe ’99 sarà il quarto anno.

Il suo cammino va di pari passo con l’insediamento della presidente ai vertici societari. Il suo bilancio complessivo è di 71 presenza con due reti. La prima fu realizzata a Correggio il 6 maggio 2018 a pochi istanti dal termine e valeva la salvezza. In questa stagione era andato in gol lo scorso 19 gennaio a Grosseto in un gara vinta dai torelli in rimonta.

Nell’annunciare con grande soddisfazione la riconferma, Paola Coia ha sottolineato l’attaccamento di Chiti verso la squadra, sottolineando non solo le grandi qualità tecniche ma l’altissimo spessore umano.