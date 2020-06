Coppa Italia al Napoli, anche Castelfranco festeggia

Una partita finita ai rigori con la Juventus consegna al Napoli la sua sesta Coppa Italia. In una partita che dà il là alla stagione del grande calcio dopo la quarantena.

Una gioia per Napoli, per gli anti juventini, ma anche per Castelfranco di Sotto: prima al Milan poi al Napoli, Gennaro Ringhio Gattuso si è portato con sé Francesco Sarlo (qui).

Una gioia più grande perché prova ad alleviare un momento non facile: ci sono ancora i protocolli anticontagio e qualche giorno fa mister Gattuso ha perso la sorella Francesca.