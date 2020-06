Cuoiopelli, nuovo stemma in memoria di Mario Brotini e Renzo Soldani

Sarebbe dovuta essere una presentazione in grande stile, con tanto di palco e passerella di dirigenti e giocatori. Ma l’emergenza Covid ha permesso solo una manifestazione ‘virtuale”.

In casa Cuoiopelli l’occasione è quella della presentazione del nuovo stemma societario in una data importante per i conciari: oggi (25 giugno) ricorre infatti l’anniversario della scomparsa di Mario Brotini, figura storia della società ed uno degli emblemi della Cuoiopelli 1954. L’occasione è stata anche quella per ricordare il presidente Renzo Soldani, scomparso proprio per le conseguenze del coronavirus lo scorso aprile.

Il nuovo stemma è stato studiato all’interno della società, seguendo alcuni elementi ritenuti importanti per simboleggiare le fasi più importanti della storia di una squadra che ha calcato anche importanti campi fra i professionisti. I colori biancorossi tradizionali vengono, ovviamente mantenuti all’interno di uno scudo (prima lo stemma era triangolare), che ricorda gli anni Sessanta e Settanta, quelli gloriosi della società. In buona evidenza l’anno di fondazione, il 1954 e la Croce e il Giglio che compongono lo stemma istituzionale della città di Santa Croce sull’Arno.

La novità è rappresentata dal bordo dorato, “per esaltare – dicono dalla società – l’importanza del blasone e dello stemma”.

La presentazione ufficiale è arrivata con un video in cui sono montate foto del paese, dello stadio Libero Masini e alcune foto storiche della società.