Etrusca Basket, confermato anche Renato Quartuccio

Ancora una conferma importante per San Miniato, che continua la costruzione della squadra che affronterà la prossima stagione con il chiaro ed evidente intento di confermare il blocco che ha così ben fatto nella stagione interrotta a febbraio 2020.

Anche la conferma di Renato Quartuccio rientra appunto in questo quadro, in un ruolo chiave, quello del playmaker, fondamentale per dare l’impronta all’Etrusca 2020/2021. Renato, classe 1994, è un giocatore che in una sola stagione a San Miniato è riuscito subito a farsi amare dal pubblico Etrusca, per generosità dentro e fuori dal campo e per lo spirito di sacrificio che lo contraddistingue in ogni frangente del gioco.

Il suo ruolo nella squadra di coach Barsotti va oltre i numeri e le statistiche e l’importanza che riveste nella costruzione dell’Etrusca del futuro va spiegata con la sua forte leadership, la grande abnegazione difensiva e la capacità naturale di essere un collante che sa esaltare le caratteristiche tecniche dei compagni. “Sono contentissimo di rimanere a San Miniato, un ambiente fantastico dove nella scorsa stagione si è sviluppata una bellissima chimica tra giocatori, staff, società e pubblico.

“Non ho avuto dubbi sulla volontà di rimanere all’Etrusca – dice Quartuccio: siamo tutti desiderosi di continuare una splendida avventura, ma dobbiamo sapere fin dall’inizio che sarà difficilissimo ripetere tutto quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. La nostra forza dovrà essere quella di azzerare tutto quello che abbiamo fatto fine a febbraio e ripartire dal duro lavoro in palestra, quel lavoro che ci ha permesso di ottenere i risultati stupendi che abbiamo ottenuto. Il livello tecnico del campionato sarà sicuramente più alto e dobbiamo farci trovare pronti al meglio e tutti non vediamo l’ora di ritrovarci, ricominciare a lavorare e riabbracciare il pubblico di San Miniato”.

L’Etrusca comincia così a delinearsi definitivamente con le conferme di Quartuccio, Carpanzano, Caversazio, Neri, Tozzi, Benites, Capozio, Regoli e Ciano. Nei prossimi giorni gli ultimi tasselli del puzzle della squadra che sarà presto a disposizione di coach Federico Barsotti.