Fanucchi è un nuovo giocatore del Tuttocuoio

E’ fatta per Jacopo Fanucchi: il trequartista lucchese è un nuovo giocatore del Tuttocuoio. Nella tarda serata di ieri 10 agosto è arrivato l’annuncio da parte della presidente Paola Coia che ha accolto con calore ed entusiasmo il quasi 39enne Fanucchi, compirà gli anni il 18 settembre prossimo.

Giocatore di indubbie qualità, nella sua carriera ha indossato le maglie nel granducato di Larcianese, Lucchese, Pistoiese, Prato, Empoli, Figline, Pisa, con due parentesi in Piemonte all’Alessandria e al Cuneo. Nell’ultimo quinquennio ha militato nel Prato in Serie D dove ha vestito la maglia dei lanieri in tre periodi distinti proveniente dalla Pistoiese.

A Pistoia era arrivato dalla Lucchese dove aveva militato nei tre anni precedenti segnando 25 gol. E’ sceso in campo per 489 volte realizzando 117 gol, dopo 15 anni torna a giocare in Eccellenza. Biglietto da visita di tutto rispetto per un giocatore che nella stagione 2010-11, il 22 agosto alla prima di campionato faceva il suo esordio in Serie B con l’Empoli al “Matusa” di Frosinone in una gara vinta dagli azzurri per 3-2.