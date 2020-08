Sanromanese, l’ultimo acquisto è l’attaccante Francesco Ferroni

Ecco i principali movimenti di mercato dilettanti in provincia di Pisa nel corso della settimana.

Eccellenza

Dopo aver ufficializzato Edoardo Casati come direttore sportivo il Ponsacco dovrà sciogliere il nodo allenatore. Prende consistenza la candidatura dell’ex tecnico delle Badesse Alessandro Deri subentrato a Maneschi, un altro nome che è stato molto caldeggiato, nel corso del campionato scorso.

Prima Categoria

E’ l’attaccante Francesco Ferroni l’ultimo acquisto per la Sanromanese, alla squadra del tecnico Fabio Chetoni manca un portiere di riserva e un elemento offensivo.

Il Tirrenia si è assicurato il difensore centrale classe 98 Gianluca Invernazzi lo scorso anno all’Atletico Etruria, il direttore sportivo Tortiello vuole inserire nella rosa un altro elemento con le stesse caratteristiche.

Seconda Categoria

Si potrebbe dire che alla Nuova Polisportiva Popolare Cep si è chiuso un ciclo. Un periodo in cui il sodalizio si è tolto molte soddisfazioni, a partire dai campionati amatoriali Uisp nel triennio 2014-17 fino ad arrivare tra i dilettanti con il passaggio dalla Terza alla Seconda Categoria. Addirittura ha sfiorato l’approdo in Prima Categoria, due anni fa con lo spareggio a Uliveto Terme con il Tirrenia con beffa al nono minuto del secondo supplementare e nell’annata scorsa con il Covid che ha preso il sopravvento su tutto, interrompendo la corsa di una squadra proiettata ai playoff.

Durante il lockdown molti ragazzi hanno maturato l’intenzione di andar a fare nuove esperienze. Il capitano Lorenzo Pellegrini è stato attirato dalle sirene del Casarosa Fornacette passando in Prima Categoria. Tornano a casa nel vero senso della parola, il difensore Leonardo Lossi e l’attaccante Alessandro Bargi passati al Filettole. Al Ponte alle Origini sono approdati Simone Galli e Stefano Michelotti. Massiccia l’emigrazione a la Polisportiva La Cella con il quintetto Simone Cantini, Giulio Mori, Nicola Berretta, Francesco Cassaro e Marco Rindi.

Il tecnico Michelotti potrà contare sulle conferme dei difensori Bernard Hasimi, Jallo Abdul, Antonio Riggio, Matteo Raddi, Samadou Affo ai quali si aggiungono dopo un anno di stop Federico Michelotti e Cristian Sardi. A questi si aggiungono i centrocampisti Innocent Eremen e Buba Mussa e in attacco Modou Yankuba. La società aspetta anche il recupero di Leonardo Meli costretto allo stop da un problema al ginocchio.

Con la compatibilità dei propri impegni restano a disposizione Marco Iacobelli e Antonio Corsaro. Dal Pontasserchio arrivano il portiere Daniele Bevilacqua e l’attaccante Federico Fiaschi, percorso opposto rispetto a quello di Galli e Michelotti da parte dei centrocampisti Nikola Dusha e Andrea Musto che arrivano dal Ponte alle Origini, dal Cascina è stato preso l’esterno di centrocampo Gianluca Zgjana, Luca Foschi attaccante proveniente dai campionati Aics, così come dallo stesso campionato provengono il tre-quartista Salvatore Spiezio, il difensore Andrea Giorgi, l’interno Marco Patacchini e il portiere Jonathan Giorgi. Sono stati perfezionati i tesseramenti dei centrocampisti Ablie Bha e Ousman Jof al loro primo tesseramento in Italia, Francesco Salvadogi portiere dal Marina di Massa, il centrocampista Giacomo Raspolli la cui ultima esperienza risale due anni fa al Migliarino Vecchiano, il difensore Aminu Momoh dalla Bellani, dalla Seconda Categoria Siciliana esattamente dall’Asd Prater arriva Federico Vento con attaccante Luke Uwaifo arrivato dalla Bellani che completa il reparto. Per completare la squadra manca un centrocampista in grado di dare esperienza e che segua la crescita dei molti giovani in questo reparto. La preparazione inizierà il 31 agosto al campo ex Porta Nova, confermando il rapporto di collaborazione con il Pisa Storms, la squadra di football americano, con la Popolare Cep che si occuperà della manutenzione dell’impianto dove abitualmente svolgerà gli allenamenti. Rinnovato l’accordo anche con la Polisportiva La Cella per la disputa delle gare casalinghe che avverranno al campo Betti alla Cella.

Cambio alla conduzione tecnica del Migliarino Vecchiano con Massiliano Telluri che viene sostituito da Rinaldo Trinci. Lo storico capitano Sabatino Di Martino, oltre 100 presenze ha svestito i panni di calciatore per assumere quelli di allenatore della juniores regionale del Migliarino Vecchiano. Promosso il blocco delle ultime annate pochi i ritocchi da parte del direttore sportivo Diego Landucci. Sono stati inseriti il centrocampista Matteo Aufiero dal Ponsacco, il difensore Daniele Andreoni promosso dalla juniores e il compagno di reparto Marco Del Cesta di ritorno dal prestito al Pappiana. Questa la rosa i portieri Giacomo Bettini e Nicola Fantozzi, i difensori Emiliano Morgè, Federico Mori, Nicola Benedettini, Lorenzo Longobardi, Davide Malfatti e Marco Del Cesta, i centrocampisti Mattia Mannocci, Andrea Chelotti, Luca Pardi, Tony Titone, Matteo Aufiero, Matteo Moretti, Riccardo Umalini e Matteo Balestri, gli attaccanti Francesco Baroni, Juri Andreotti, Samuele Campera, Lorenzo Montanelli e Lorenzo Barbani.

Stefano D’Aurelio nella prossima stagione allenerà il Filettole avvalendosi del’aiuto di Lorenzo Rossi arrivato dalla Nuova Polipsortiva Popolare Cep, il preparatore dei portieri è Antonio Brunello. Nuovo anche il direttore sportivo Giacomo Maffei. Nuovi i due portieri Alberto Rugani dal Tau Calcio Altopascio e Marco Bacci dalla juniores del Ponte alle Origini. In difesa dalla Nuova Popolare Cep arriva Leonardo Lossi, Gabriele Pellegrini dall’Acquacalda, Giacomo Ghelarducci dalla juniores del Migliarino Vecchiano. In difesa sono stati confermati Michele Simonelli, Alessandro Valenza, Daniele Ammannati, Daniele Macchia, Federico Guerrini e Francesco D’Agostino. A metà campo ai confermati Mirko Lucania, Idris Sabiri, Pierluigi Raffaelli, Andrea Fruzzetti e Francesco Milone si aggiungono, Mauro Mulè dal San Prospero, dal Migliarino Vecchiano Stefano Coli, dalla Freccia Azzurra Cristian Castelli. In attacco Pierpaolo Pucci e Ivan Battelli entrambi provenienti dagli amatori del Vecchiano, dal Luccasette è stato prelevato Nicola Gaddini e Francesco Bargi dalla Nuova Popolare Cep oltre al confermato Andrea Lucchesi.