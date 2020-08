Ac Giovani Fucecchio diventa centro tecnico élite della Fiorentina

È un riconoscimento per il duro lavoro svolto, per l’impegno: l’Ac Giovani Fucecchio è stato selezionato da Acf Fiorentina come uno dei sette centri élite in Italia, dove cresceranno nuovi talenti grazie ad un programma innovativo per monitorare i ragazzi e alla costante presenza del tecnico Luigi Del Sordo.

“Grazie per la fiducia – le parole dello staff dell’Ac Giovani Fucecchio – al presidente Rocco Commisso, il DG Giuseppe Barone, il DS Valentino Angeloni, i responsabili Maurizio Niccolini e Stefano Cappelletti, tutte persone squisite ed attente alle realtà del nostro territorio.

A Mirko Mazzantini e Dario Dainelli, che per primi si sono spesi per riportare Fucecchio a feudo Viola, un ringraziamento particolare, vi aspettiamo al Galli”.