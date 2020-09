Calcio dilettanti, tutti gli accoppiamenti delle Coppe: si parte il 20 settembre

Calcio dilettanti, si alza il sipario. In attesa dei gironi e dopo gli ultimi ripescaggi (Armando Picchi in Eccellenza, Pienza in Promozione, San Clemente in Prima Categoria e Collesalvetti in Seconda) è stato stabilito il tabellone delle Coppe.

Eccellenza

Accoppiamenti e triangolari per le formazioni del Cuoio ed è subito derby. Il 20 settembre e il 4 ottobre si giocherà la sfida fra Cuoiopelli e Fucecchio. Il Tuttocuoio è inserito nel triangolare con Armando Picchi (gara d’esordio) e Atletico Piombino. Il San Miniato Basso esordirà a Castelfiorentino in un triangolare con al via anche il Montecatini. I triangolari si giocano il 20 e 27 settembre e il 4 ottobre.

Scarica qui il tabellone completo della Coppa Italia Eccellenza

Promozione

Scarica qui il tabellone completo della Coppa Italia Promozione

Prima Categoria

Ecco i triangolari con al via le formazioni del Cuoio (date 20 e 27 settembre e 4 ottobre)

Ponte a Cappiano – Staffoli (riposa Marginone 2000)

Capanne – Sanromanese (riposa San Miniato)

Scarica qui il tabellone completo della Coppa Toscana Prima Categoria

Seconda Categoria

Questi invece i triangolari di Seconda Categoria con al via le formazioni del Cuoio

Bellaria Cappuccini – Castelfranco (riposa Stella Rossa)

Stella Azzurra – Treggiaia (riposa Santa Maria a Monte)

Scarica qui il tabellone completo della Coppa Toscana Seconda Categoria