Calcio dilettanti, ecco i gironi. Niente derby per la Cuoiopelli

Calcio dilettanti, è il giorno dei gironi. In una geografia completamente cambiata del calcio dilettanti, con raggruppamenti più piccoli per l’emergenza Covid ecco come si profila la stagione in Lucchesia.

Eccellenza

Scelta clamorosa quella di dividere in due raggruppamenti le formazioni del Cuoio. La Cuoiopelli nel girone A con lucchesi e pratesi, le altre nel girone B

Girone A: Cascina, Castelnuovo, Cuoiopelli, Massese, Camaiore, Pontremolese, Prato 2000, River Pieve, San Marco Avenza, Tau Calcio, Valdinievole Montecatini, Zenith Audax.

Girone B: Armando Picchji; Atletico Piombino, Castelfiorentino, Certaldo, Colligiana, Fratres Perignano, Fucecchio, Poggibonsi, Ponsacco, Atletico Cenaia, San Miniato Basso, Tuttocuoio.

Prima Categoria

Tutte le formazioni del comprensorio sono inserite in un girone da 13 con al via le lucchesi. Si tratta del girone C, così composto: Calci, Capanne, Comeana Bisenzio, Fornacette Casarosa, Malmantile, Marginone 2000, Ponte a Cappiano, Portuale Guasticce, San Miniato, San Giuliano, Sanromanese Valdarno, Staffoli, Tirrenia

Seconda Categoria

Due gironi da 14 per le formazioni del Cuoio. Nel D c’è il solo Castelfranco che non giocherà il derby coi dirimpettai della Stella Rossa.

Girone D: Casellina, Castelfranco, Cs Firenze, Daytona Calcio, Duccio Dini, Euro Calcio, Florence, Gs Monterappoli, Ginestra Fiorentina, Impruneta Tavarnuzze, Santa Maria, San Giusto Le Bagnese, Sporting Arno, Virtus Rifredi.

Girone O: Bellaria Cappuccini, Crespina Calcio, Peccioli Calcio, Filettole, La Cella, Latignano, Nuova Polisportiva Popolare Cep, Pappiana, Pisa Ovest, Ponte delle Origini, Santa Maria a Monte, Stella Azzurra, Stella Rossa, Treggiaia.