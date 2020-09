Coppa Italia, il derby Cuoiopelli Fucecchio sarà in notturna

Con molta probabilità il derby Cuoiopelli Fucecchio valevole per il primo turno della Coppa Italia Dilettanti si giocherà domenica 20 settembre alle 21 al Libero Masini.

Le due società si sono accordate per giocare la gara d’andata in notturna. Manca solo l’ufficialità da parte del Comitato Regionale Toscano che arriverà all’inizio della settimana. La gara di ritorno è prevista per domenica 4 ottobre al Tre Archi e, a differenza dell’andata, questa dovrebbe svolgersi nel pomeriggio.

Per il secondo anno consecutivo il derby del Cuoio segna il debutto ufficiale della stagione, lo scorso anno passò il turno il Fucecchio che in casa si impose per 2-1 dopo lo 0-0 dell’andata interrompendo una tradizione sfavorevole. Ricordiamo che saranno gli unici due derby stagionali, vista la decisione a sorpresa del Comitato Reguonale Toscano che ha collocato la Cuoiopelli nel girone A d’Eccellenza e le altre tre compagini del Cuoio Fucecchio, San Miniato Basso e Tuttocuoio nel girone B. Una decisione di difficile comprensione, vista l’attesa che c’era intorno ai derby del comprensorio.