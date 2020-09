Coppa Italia, il derby del Cuoio di andata finisce senza vincitori

Cuoiopelli – Fucecchio 1-1

CUOIOPELLI: Lampignano, Benassi, Bagnoli, Falivena, Zocco, Cornacchia, Carli, Domandè, Fabbrini, Pirone, Magnani. A disp.: Poli, Isola, Mallardo, Iannello, Ghelardoni, Marzi, Pinucci, Dal Poggetto, Matteoni. All.: Marselli.

FUCECCHIO: Del Bino, Gramigni, Menichetti, Kazazi, Malanchi, Nardi, Cenci, Ghelardoni, Paccagnini, Demi, Taraj. A disp.: Parrini, Lecceti, Doni, Papa, Bruchi, Marianelli, Di Biase, Ferraro, Rigirozzo. All.: Collacchioni.

ARBITRO: Mauro di Pistoia (Gallà e Ferretti di Pistoia)

RETI: 9’pt Paccagnini, 15’st Bagnoli

NOTE: Al 26’st Lampignano devia in angolo un calcio di rigore di Demi

Il derby del Cuoio, quest’anno solo di Coppa nella sua gara di andata finisce senza vincitori né vinti. Cuoiopelli e Fucecchio rimandano tutto alla gara d’andato, con il vantaggio per gli ospiti di aver realizzato un gol lontano dalle mura amiche.

Vantaggio ospite in apertura con il ritrovato Paccagnini. Di Bagnoli al quarto d’ora della ripresa il punto del pari.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO