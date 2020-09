Etrusca San Miniato, il 2000 Bellachioma giocherà con Agliana

Lorenzo Bellachioma dell’Etrusca San Miniato giocherà per questa stagione nel campionato di C Gold con la Pallacanestro Agliana.

Lorenzo è un profilo under, classe 2000, con un importante passato a livello di settore giovanile. È un esterno di 183 centimetri cresciuto nella Mens Sana Siena, per poi esordire tra i senior in serie B con la casacca della Fortitudo Alessandria, squadra avversaria dell’Etrusca in questa e nella scorsa stagione. In questa estate Lorenzo ha iniziato un percorso di crescita con l’Etrusca, che ha visto in lui un profilo di assoluto interesse per il futuro.

L’accordo tra Etrusca e Agliana permetterà a Bellachioma di continuare il percorso di crescita iniziato con l’Etrusca, continuando il lavoro quotidiano con il gruppo della serie B, con in più la possibilità di misurarsi in un campionato importante, con una squadra di vertice come Agliana.

“Siamo contenti che Lorenzo abbia trovato una collocazione importante in una società di assoluto prestigio come Agliana, in un campionato che gli permetterà di continuare a crescere come giocatore – sono le parole del dirigente responsabile Andrea Stefanelli – Il nostro desiderio era quello di trovare una soluzione di livello per coniugare la possibilità di seguire quotidianamente la crescita del ragazzo e la giusta opportunità di affrontare un campionato in una squadra seria, ambiziosa e di livello; in questo senso la collaborazione con Agliana è stata proficua e siamo sicuri porterà frutti in futuro ad entrambe le società. Un grosso in bocca al lupo a Lorenzo per la stagione e agli amici di Agliana in vista dell’inizio del campionato”.