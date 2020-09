Tuttocuoio, primi tre punti della stagione nella trasferta di Piombino

Atletico Piombino – Tuttocuoio 1-2

ATLETICO PIOMBINO: Petruccelli, Catalano, Sabatini, Rocchioli I., Rocchioli T., Maio, Braschi, Luci, Morelli, Angiolini, Fornaciari. A disp.: Nunziatini, Buselli, Pellegrini, Di Batte, Caricchio, Barozzi, Villani. All.: Madau

TUTTOCUOIO: Morgillo, Antoniotti, Visibelli, Vittorini, Bertolucci, Ndaw, Turco, Chiti, Orlandi, Fanucchi, Chiumarulo. A disp.:Bianchi, Balduini, Filo, Ba, Diaw, Cavalletti, Campelli, Scopelliti. All.: Ridolfi

ARBITRO: Bassetti di Lucca (Cuppone di Pisa e Ginanneschi di Grosseto)

RETI: 31’pt e 45′ pt rig. Chiumarulo, 45’st Morelli

Dopo il pareggio all’esordio arriva la prima vittoria della stagione per i neroverdi del Tuttocuoio. I tre punti nel triangolare di Coppa che vede al via anche l’Armando Picchi sono firmati da Chiumarulo, autore di una doppietta alla fine della prima frazione. Nella ripresa l’Atletico Piombino cerca di rientrare in partita ma solo Morelli nel finale realizza il gol della bandiera.