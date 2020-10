“Ben 16 ragazzi di colore che corrono in neroverde”, il progetto di integrazione del Tuttocuoio

“Ben 16 ragazzi di colore che corrono in neroverde, che si allenano senza risparmiarsi, che si sentono a casa”. Per questo la presidente del Tuttocuoio Paola Coia ringrazia “il mister della juniores Stefano Maccioni per aver sposato il progetto Tuttocuoio”.

“La nostra – spiega infatti la presidente – è un’iniziativa finalizzata a favorire integrazione sociale della popolazione straniera attraverso lo sport e a contrastare forme di intolleranza e discriminazione razziale”.

Rispetto alla prima squadra, poi, torna a vestire la casacca del Tuttocuoio il centrocampista classe 2001 Mattia Ercoli. Il giocatore si è fatto desiderare sperando in una chiamata da una squadra di Serie D, nonostante la presidente Paola Coia lo avesse confermato.