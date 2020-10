Coppa Italia di Eccellenza, stop al primo turno per San Miniato Basso e Tuttocuoio

San Miniato Basso – Montecatini 1-1

S.MINIATO BASSO: Gianangeli, Taddei, Fatticcioni, Borselli, Parenti, Bozzi, Onnis, Marinari, Micchi, Danieli, Fofi. A disp.: Battini, Salvaggio, Bartoli, Biondi, Accardo, Maglio, Carnevale, Giudici, Cardini. All.: Venturini.

MONTECATINI: Fiaschi, Niccolai, Benvenuti S., Tardiola, Abdoune, La Rosa, Marseglia, Tempestini, Palaj, Benvenuti L., Malih. A disp.: Sonnellini, Evani, Benvenuti D., Discella, Fanti, Corrona, Burraffato, Cipriani, D’Amico. All.: Mucedola.

ARBITRO: Labruna di Pontedera (Napolano e De Stefano di Empoli)

RETI: 30’st rig. Carnevale, 43’st Benvenuti L.

Non basta al San Miniato Basso il pareggio contro il Montecatini per proseguire l’esperienza di Coppa Italia di Eccellenza. La formazione di Venturini si illude a un quarto d’ora dalla fine con il gol su calcio di rigore di Carnevale, ma a due minuti dalla fine Benvenuti L. impatta regalando ai termali il triangolare che vedeva al via anche il Castelfiorentino.

Fuori senza giocare anche il Tuttocuoio. I neroverdi di Ponte a Egola erano alla finestra in attesa del risultato dell’Armando Picchi contro l’Atletico Piombino. Il successo dei neopromossi labronici per 2-0 ha permesso a loro il passaggio del turno proprio a danno dei sanminiatesi.