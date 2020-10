Coppa Italia, Fucecchio ancora bestia nera della Cuoiopelli

Fucecchio – Cuoiopelli 1-0



FUCECCHIO: Del Bino, Gremigni, Nardi, Lecceti, Malanchi, Papa, Cenci, Ghelardoni, Paccagnini, Demi, Taraj. A disp.: Parrini, Banchi, Kazaki, Doni, Bruchi, Marianelli, Di Biase, Ferraro, Rigirozzo. All.: Collacchioni.

CUOIOPELLI: Lampignano, Benassi, Bagnoli, Isola, Falivena, Ghelardoni, Pinucci, Diomande, Petracci, Pirone, Dal Poggetto. A disp.: Poli, Iannello, Marzi, Taddei, Alderotti, Carli, Fambrini, Zocco, Magnani. All.: Marselli.

ARBITRO: Niccolai di Pistoia (Lombardi di Pontedera e Furiesi di Empoli)

RETI: 26′ rig. Taraj

Per il secondo anno consecutivo il Fucecchio elimina dal primo turno di Coppa la Cuoiopelli. Successo mai messo in discussione dopo l’1-1 dell’andata anche se gli ospiti di Santa Croce sull’Arno sono sempre rimasti in partita.

A decidere la sfida poco prima della mezz’ora della prima frazione un calcio di rigore di Taraj su cui Lampignano non può nulla.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO