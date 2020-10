Cuoiopelli, esordio senza reti contro il Tau Calcio

Cuoiopelli – Tau Calcio 0-0

CUOIOPELLI: Lampignano, Benassi, Isola, Falivena, Ghelardoni, Bagnoli, Diomandè, Carli (3’st Passerotti), Petracci (19’st Buscè), Pirone (48’st Ianniello), Zocco (21’st Dal Poggetto, 44’st Fambrini). A disp.: Poli, Marzi, Matteoni, Magnani. All.: Marselli.

TAU CALCIO: Citti, Ricci, Nieri, Musacci (35’st Antoni), Fedi, Mancini, Fazzini (7’st Mengali), Niccolai, Benedetti, Chianese, Rossi (28’st Magini L.). A disp.: Donati, Fanani, Maccagnola, Paoletti, Ghilarducci, Magini G.. All.: Cristiani

ARBITRO: Re De Paolini di Legnano (Barretta di Pistoia e Bettazzi di Prato)

NOTE: Ammoniti: Mancini, Fazzini, Pirone, Passerotti, Zocco, Buscé, Diomandé, Ghelardini. Espulsi Nieri (Tau) e Benassi (Cuoiopelli) per doppia ammonizione.

Finisce senza reti l’esordio in campionato della Cuoiopelli contro il Tau Calci di Altopascio. Partita vivace fra due squadre in cerca della migliore condizione e soprattutto molto maschia. Fra le occasioni da segnalare nella ripresa una traversa di Benedetti che ha salvato il portiere Lampignano. Ma i conciari non hanno disdegnato importanti sortite offensive per vincere il match,