Tuttocuoio, Ridolfi sollevato dall’incarico: l’avventura finita dopo i primi 90 minuti

Si è conclusa dopo i primi 90 minuti l’avventura di Maurizio Ridolfi sulla panchina del Tuttocuoio. Il pareggio casalingo a reti bianche con la Colligiana al debutto stagionale non è andato giù alla presidente Paola Coia.

Le parole espresse dal massimo esponente pontaegolese, che ha parlato di ritmi bassi che hanno rasentato la noia in una partita nella quale non è stata sfruttata la superiorità numerica, hanno lasciato il segno. Inoltre, è stato puntualizzato che per fortuna la gara si è disputata a porte chiuse, risparmiando al pubblico questo spettacolo.

Da quando ha assunto le redini dei nero-verdi si tratta del quarto esonero in altrettante stagioni da parte della presidente, in precedenza erano stati sollevati dall’incarico Simone Masini, Nico Scardigli e Pietro Infantino.

