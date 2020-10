Giornata da incorniciare per la Canottieri Cavallini Calcinaia. Ai campionati italiani Coop 2020Super, campionati tricolore in corso di svolgimento nel lago di Varese al lido di Schiranna, i remieri pisani hanno vinto l’oro e l’argento.

Nicolò Bacci e Daniele Meliani si sono aggiudicati il titolo italiano nella specialità del doppio. Medaglia d’argento per Filippo Fatticcioni nel singolo della categoria under 23 esordienti, grande soddisfazione da parte del tecnico Stefano Tognarelli che con passione e competenza impartisce le lezioni ai suoi ragazzi. Per la Cavallini Calcinaia è l’ennesimo traguardo di prestigio centrato.

C’è ancora luce tra le imbarcazioni: è bella l’imbarcazione calcinaiola…