Squalifiche, i provvedimenti per le squadre del Cuoio

Oltre ai provvedimenti del Tuttocuoio, queste le altre squalifiche relative alle squadre del comprensorio. In Eccellenza un turno di stop a Manolo Benassi della Cuoiopelli. In Seconda Categoria un turno di stop a Manuel Panelli del Santa Maria a Monte, a Luca Mannucci e Adrian Cozac della Stella Rossa.

Nel campionato juniores Regionale, 90 euro di multa al San Miniato Basso per aver consentito a persona non indicata in distinta di accedere al recinto di gioco. Si recupereranno mercoledì 28 ottobre alle ore 14,30 le gare valevoli per il campionato di Prima Categoria, Calci- Ponte a Cappiano e Sanromanese – Malmantile rinviate per emergenza Covid domenica 11 ottobre.