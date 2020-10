“Novembre è troppo presto”, la Scalese pensa di non iniziare il campionato

“Non essendoci le condizioni necessarie per svolgere l’attività sportiva in sicurezza e per salvaguardare la nostra e soprattutto la salute di tutti” la società Us Scalese di La Scala di San Miniato comunica che “non ritiene opportuno cominciare il campionato amatoriale 2020-21 il 7 novembre, come proposto dal comitato Uisp di Empoli”.

“Per la decisione sull’iscrizione al campionato – spiega il presidente Leonardo Palandri -, attenderemo la prossima riunione con tutte le società amatoriali del nostro comitato che hanno manifestato perplessità nel ricominciare il campionato il prossimo 7 novembre e l’associazione Uisp. Nella riunione verrà proposto di posticipare a gennaio la data di inizio campionato, sempre se la condizioni lo permetteranno”.