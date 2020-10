Rinviate per covid, tre partite al recupero

Nel campionato d’Eccellenza il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Davide Marselli allenatore della Cuoiopelli e ha inflitto a Gabriele Pirone della stessa società 3 giornate di squalifica per condotta violenta. Nel campionato juniores regionale un turno di stop per Matteo Biondi del San Miniato Basso e Mbaye Diop del Tuttocuoio.

In merito alle gare non disputate per emergenza covid domenica 18 ottobre verranno recuperate mercoledì 28 Staffoli – Capanne alle 21 al campo “Buti” a Santa Croce sull’Arno e Tirrenia – San Miniato alla stessa ora al campo “Scirea” ad Arena Metato. A quanto si apprende, in due delle 4 squadre c’erano possibili contatti con positivi, anche se non arrivati alla squadra.

La misura, quindi, sarebbe stata presa solo in via precauzionale, data la situazione di emergenza che stiamo vivendo. Nella stessa giornata alle 14,30 per il campionato di Seconda Categoria verrà recuperata Stella Rossa – FC Peccioli.